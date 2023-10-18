عشرات الشهداء و الجرحى جراء قصف صهيوني وسط غزة

عشرات الشهداء و الجرحى جراء قصف صهيوني وسط غزة

استشهد 10 فلسطينيين وأصيب 22 آخرين بجروح، وما زال 18 آخرين تحت أنقاض منزل قصفته طائرات الاحتلال الصهيوني في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأفاد ذات المصدر بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة أبو مخدة في دير البلح، ما أدى إلى استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن 18 فلسطينيين ما زالوا مفقودين تحت الأنقاض، حيث تحاول طواقم الإسعاف والدفاع المدني انتشالهم.

كما أسفر قصف منزل في حي بشارة في دير البلح وسط غزة، عن ارتقاء عدد من الشهداء وسقوط جرحى.

وفي مجزرة جديدة، استشهد 30 فلسطينيا بينهم أطفال في قصف طيران الاحتلال لمنزل عائلة أبو إسماعيل في بلدة المغراقة، ومسجد في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وجرى انتشال جثامين خمسة شهداء لأم وأطفالها الأربعة، من تحت ركام منزل عائلة البابا عند الكلية الجامعية في غزة، والذي استهدفه قصف الاحتلال في وقت سابق.

كما جرى انتشال جثامين خمسة شهداء على الأقل، وأكثر من 15 جريحا، من تحت ركام منزل عائلة الحواجري في حي القصاصيب في جباليا.

واستشهد شاب وأصيب آخر في قصف منزل في عبسان الجديدة شرق مدينة خان يونس، حسب ذات المصدر.

وقصفت مدفعية الاحتلال الصهيوني، شرق مخيم البريج ومنطقة جحر الديك، كما أطلقت قنابل فسفورية وقنابل إضاءة في منطقة جحر الديك، في الوقت الذي شنت فيه طائرات الاحتلال غارات جديدة على أبراج تيكا وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، تضيف وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن حصيلة الضحايا في مدينة خان يونس منذ فجر اليوم وحتى الساعة الخامسة مساء، بلغت 31 شهيدا و82 جريحا، جراء قصف الاحتلال لعدة منازل ومنشآت.

شرف الدين عبد النور

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