عرقاب يوقّع مع وزير المحروقات البوليفي على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النفط والغاز

عرقاب يوقّع مع وزير المحروقات البوليفي على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النفط والغاز

إستقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم، على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات –عبد اللطيف رحال، وزير المحروقات البوليفي، فرانكلين مولينا أورتيز، وهذا بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك، و إطارات من الوزارة.

و تطرق الجانبان، حسب بيان وزارة الطاقة، إلى فرص التعاون بين الجزائر وبوليفيا في مجال الطاقة ولاسيما في مجال البترول والغاز والكهرباء.

كما اتفق الطرفان على عقد لقاءات بين خبراء البلدين لبحث سبل الشراكة والاستثمار.

وعلى هامش هذا اللقاء تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النفط والغاز بين البلدين وكذا مذكرة تفاهم بين سوناطراك والشركة الوطنية البوليفية للمحروقات، تسمح للشركتين بدراسة فرص الشراكة وتبادل الخبرات في مجال البحث والاستكشاف وكذا دراسة إمكانية ولوج سوناطراك للسوق البوليفية.

شرف الدين عبد النور

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