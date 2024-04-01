عرقاب يقف على المنشآت الطاقوية بتوقرت

شرع وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الإثنين، في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية توقرت.

و استهل محمد عرقاب، الذي كان مرفوقا بكل من الرؤساء المدراء العامون لكل من سوناطراك وسونلغاز، بالاضافة إلى رئيس سلطة ضبط المحروقات و الرئيس المدير العام لشركة نفطال، وكذا إطارات من الوزارة ومن القطاع، زيارته، بتفقد محطة توزيع الوقود “كيروزان”، المتواجدة على مستوى مطار الولاية سيدي مهدي.

و تجدر الإشارة أن محطة تزويد الطائرات بوقود الكيروزان التي تضم خزانا بسعة 100متر مكعب ومضختين كهربائيتين وشاحنتين ذات صهريج بسعة اجمالية تقدر ب 25 متر مكعب، مخصصة لإيصال الوقود للطائرات، كما تتوفر هذه المحطة على أنظمة مراقبة ومكافحة الحرائق ومولدات كهربائية ومحول إمدادات الطاقة.

ومن شأن هذه المنشأة الحيوية أن تمنح قيمة نوعية لمطار سيدي مهدي بولاية توقرت، سيما وأنها ستمكن من استقبال مختلف أنواع وأحجام الطائرات، الأمر الذي من شأنه إنعاش الحركية التنموية والاقتصادية بالمنطقة وكذا تنشيط حركة الملاحة الجوية بمطار سيدي مهدي.

كما استمع الوزير بعين المكان إلى عروض قدمها، مدير الطاقة والمناجم ومدير توزيع الكهرباء والغاز بولاية توقرت، حول القطاع بالولاية ( كهرباء وغاز ومواد بترولية وموارد منجمية), حيث بلغت نسبة الربط بالكهرباء بالولاية 97% وبلغت نظيرتها في الغاز نسبة 84 %.

هذا و سيقوم عرقاب، خلال هذه الزيارة، حسب بيان وزارة الطاقة، بوضع حيز الخدمة وإطلاق العديد من المشاريع الطاقوية على غرار مشاريع انجاز محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، والربط بالغاز الطبيعي والكهرباء، ولا سيما تلك المخصصة للسكان والمستثمرات الفلاحية.

كما سيتفقد الوزير بعض المنشآت الطاقوية الأخرى بالولاية، لاسيما تلك المتعلقة بإنتاج المحروقات وبالمواد البترولية وتوزيعها.

شرف الدين عبد النور

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