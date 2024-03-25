عرقاب يضع حيز الخدمة مشروع الربط بشبكة الغاز الطبيعي بالمغير

قام وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم، خلال زيارة العمل والتفقد بولاية المغير، رفقة وفد من مسؤولي القطاع، بوضع حيز الخدمة لمشروع الربط بشبكة الغاز الطبيعي لفائدة 324 مسكن بصيغة الإيجار العمومي ببلدية جامعة، وكذا لصالح 150 مسكنا خاصا بنفس البلدية، بطول شبكة قُدّر ب 4.4 كم لصالح 324 مسكن وطول شبكة ب 2.1 كم بالنسبة لمشروع ربط 150 مسكن.

و للإشارة فإن هاتين العمليتين، اللّتان تبعدان بـ50 كلم عن مقر الولاية، قد تم تمويلهما في إطار صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، حسب ما أفاد به بيان وزارة الطاقة.

كما استمع الوزير بعين المكان إلى انشغالات بعض المواطنين والمتعلقة أساسا بالربط الطاقوي (كهرباء وغاز) لباقي المنازل والمناطق الغير موصولة بعد. وبعد أن قدّم الوزير التوضيحات اللازمة، شدّد في هذه المناسبة على أهمية المراقبة الدورية للأجهزة التي تعمل بالغاز لتفادي الاختناقات والتسممات الناتجة عن تسرب غاز أحادي أكسيد الكربون، مع ضرورة تحلي المواطنين بالحيطة والحذر أثناء التعامل مع أجهزة التدفئة وضرورة تغيير الأنابيب المهترئة والقديمة وتنظيف المداخل المخصصة لتصريف الغازات المحترقة وضمان التهوية للبيوت، مع اللجوء إلى مهنيين ولاسيما تقني سونلغاز من أجل تنفيذ مثل هذه العمليات. وللتذكير، من جانبها، تسعى مؤسسة سونلغاز إلى القيام بعمل استباقي والتدخل لتقديم المرافقة التقنية والنصائح، حفاظا على سلامة المواطنين، حيث تم تخصيص 4 مراكز اتصال على الرقم 3303 لتلقي الشكاوى ونداءات التدخل وطلب معاينة أعوان سونلغاز للتركيبات الداخلية لشبكات الغاز الطبيعي.

هذا وقد شرع وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الإثنين، في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية المغير، مرفوقا بوفد هام ضم كل من الرئيس المدير العام لسونلغاز ورئيس سلطة ضبط المحروقات، بالإضافة إلى إطارات من الوزارة ومن مجمع سونلغاز.

و سيقوم الوزير، خلال هذه الزيارة، بوضع حيز الخدمة وإطلاق العديد من مشاريع انتاج وتحويل الكهرباء، وكذا مشاريع الربط بالغاز الطبيعي والكهرباء، ولا سيما تلك المخصصة لسكان الأحياء الجديدة والريفية والمناطق المعزولة.

كما سيتفقد الوزير، بهذه المناسبة، بعض المنشآت الأخرى التابعة للقطاع بولاية المغير.

شرف الدين عبد النور

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