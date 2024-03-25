عرقاب يضع حجر الأساس لمشروع إنجاز محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بالمغير

أشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم، خلال زيارة العمل والتفقد بولاية المغير، على وضع حجر الأساس لمشروع انجاز محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، ببلدية تندلة، بطاقة 200 ميغاواط على مساحة تقدر ب 400 هكتار، والمحددة آجال الأشغال لإنجازها ب 14 شهرا.

وللاشارة، يأتي مشروع إنجاز هذه المحطة الشمسية، حسب بيان وزارة الطاقة، في إطار برنامج إنجاز 15 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بمجموع 2000 ميجاواط، تتراوح قدرتها من 80 إلى 220 ميغاواط، موزعة عبر 12 ولاية عبر الوطن (بشار، المسيلة، برج بوعريريج، باتنة، الأغواط، غرداية، تيارت، الوادي، تقرت، المغير، بسكرة واولاد جلال).