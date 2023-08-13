عرقاب يشرف على تنصيب رئيس الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات

13 أغسطس، 2023

أشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأحد، على تنصيب رئيس الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات، بلجهام مراد.

وأكد عرقاب على أنه من إهم مهام هذه الوكالة تطوير المكامن وكل ما هو تطوير انتاج المحروقات من المصب، موضحا أن الهدف من هذه الأعمال هو تكثيف وتقوية الانتاج الخاص بالمحروقات من الاستكشاف إلى الانتاج. ومنه الاستغلال الأمثل لها.

كما أشار وزير الطاقة الى أن العمل مع سونطراك والشركات العالمية التي سيتم جلبها أيضا لهذا الغرض، من أجل النهوض بهذه العملية ورفع مستوى الانتاج.

رمزي أحمد توميات

13 أغسطس، 2023

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