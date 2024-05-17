عرقاب يشارك في المنتدى الدولي “نحو الجنوب: الاستراتيجية الأوروبية من أجل حقبة جيوسياسية واقتصادية وسوسيو ثقافية جديدة في منطقة المتوسط”

عرقاب يشارك في المنتدى الدولي “نحو الجنوب: الاستراتيجية الأوروبية من أجل حقبة جيوسياسية واقتصادية وسوسيو ثقافية جديدة في منطقة المتوسط”

شارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم، بمدينة سورينتو الإيطالية، مرفوقا بكل من الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، والرئيس المدير العام لشركة سونلغاز، وإطارات من الوزارة، في فعاليات الطبعة الثالثة من المنتدى الدولي “نحو الجنوب: الاستراتيجية الأوروبية من أجل حقبة جيوسياسية واقتصادية وسوسيو ثقافية جديدة في منطقة المتوسط”.

وشهد افتتاح هذا المنتدى، المنظم من طرف مؤسسة ”البيت الأوروبي- أمبروسيتي”، برئاسة فاليريو دي مولي، وتحت رعاية الحكومة الإيطالية، مشاركة العديد من الوزراء، على غرار وزير الشؤون الأوروبية والجنوب وسياسات التماسك والبرنامج الوطني لإعادة اللاجئين، رافائيل فيتو، ووزير البحر والحماية المدنية، نيلو موزوميتشي، بالإضافة إلى العديد من رؤساء الشركات الإيطالية والأجنبية، وسياسيين واقتصاديين ومفكرين، وخاصة من منطقة المتوسط.

ويهدف هذا المنتدى، حسب بيان وزارة الطاقة، إلى خلق فضاء للتبادل والتشاور، حول آفاق النمو في جنوب إيطاليا ودول البحر الأبيض المتوسط، و بناء منصة بين القطاعين العام والخاص – على المستويين الوطني والدولي – تجمع بين أفضل الجهات الفاعلة الخاصة والمؤسساتية وممثلي العالم الأكاديمي والبحث في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ضمن مبادرة Think Thank..

كما ستُركز أعمال الطبعة الثالثة للمنتدى، حول الوضع الجيوسياسي الحالي، وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية، ومواضيع الأمن الغذائي، وكذا الرؤية الجديدة للطاقة في الجنوب وفي منطقة البحر الأبيض المتوسط وإيطاليا.

وللاشارة، سيشارك وزير الطاقة والمناجم، أيضا، في أشغال جلسة، تحت عنوان، “نظرة طاقوية جديدة للجنوب”.

شرف الدين عبد النور