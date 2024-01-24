عرقاب يستقبل نواب البرلمان بغرفتيه عن الدائرة الانتخابية لولاية الأغواط.

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، عشية امس الثلاثاء ، بمقر الوزارة، كل من خويلدي محمد، خليفة بن سليمان، بلمواز بلقاسم، رمضاني الطيب وبساس مسعود، نواب البرلمان عن الدائرة الانتخابية لولاية الأغواط، وهذا بحضور إطارات من الوزارة, حسب بيان لوزارة الطاقة و المناجم.

و أفاد البيان, أن الوزير استمع الى مجموعة من انشغالات النواب في مجال الطاقة والمناجم لاسيما بخصوص الربط الطاقوي لبعض المناطق بالولاية ولاسيما التجمعات السكنية الجديدة منها والريفية، والمستثمرات الفلاحية ودراسة إمكانية تحويل بعض خطوط التوتر المتوسط، وإنجاز وكلات تجارية جديدة لسونلغاز; كما تم التطرق الى دراسة إمكانية تحويل مركز تخزين قارورات الغاز التابع لشركة نفطال بالولاية المنتدبة الجديدة آفلو وتدعيمها بصهاريج غاز البروبان في المناطق المعزولة.

كما تم التطرق الى بعض المشاريع الاستثمارية للقطاع بالولاية على غرار مشاريع محطات الطاقة الشمسية، والمشاريع الطاقوية الغازية وكذا ملف الاستثمار الاجتماعي وتدعيم الولاية بمحطات متعددة الخدمات وإعادة تهيئة تلك المتواجدة بآفلو وكذا تعزيز قدرات توزيع السيرغاز بها.

و قد أشار عرقاب الى انه وفي إطار البرنامج المسطر مع مجمع سونلغاز استفادة ولاية الأغواط بمشاريع كهربائية هامة لاسيما بمشاريع للطاقة الشمسية بقلتة سيدي سعد بقدرة 200 ميغاوات، وأخرى بحاسي دلاعة بقدرة 300 ميغاوات. كما أوضح الوزير أنه تم لحد الآن ربط 1683 مستثمرة فلاحية بالولاية والعملية مستمرة لاستكمال بقية المستثمرات, كما أفاد به البيان.

وفي الختام, قدم الوزير بعض التوضيحات والشروحات بخصوص مواضيع أخرى مطروحة من طرف النواب، مؤكدا على حرص القطاع ومؤسساته للاستجابة للاحتياجات والتطلعات الـمشروعة منها، والتي ستساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، خلق الثروة ومناصب الشغل وتحسين الخدمة العمومية، عبر كامل التراب الوطني، ولاسيما في المجالات التي تدخل ضمن صلاحيات قطاع الطاقة والمناجم , وفق ما جاء في ذات البيان.

سهام قريمش

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