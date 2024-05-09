عرقاب يحظى باستقبال من طرف نائب رئيس جمهورية تركيا

حظي وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، باستقبال من طرف نائب رئيس جمهورية تركيا، جودت يلماز، بحضور سفير الجزائر لدى جمهورية تركيا، و ذلك على هامش انعقاد الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة الحكومية الجزائرية التركية.

و حمّل نائب الرئيس التركي، الوزير عرقاب، نقل التحيات الأخوية من رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان، إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

و تطرّق الجانبان، خلال هذا اللقاء، إلى علاقات التعاون الثنائية، ونتائج أشغال الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة الحكومية الجزائرية التركية، تجسيدا لإرادة قائدي البلدين، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ونظيره التركي، طيب رجب أردوغان، وتوجيهاتهما الرامية إلى توطيدها وتعزيزها وتوسيعها إلى ميادين كثيرة.

وفي هذا الشأن، أكد نائب رئيس الجمهورية التركية، على أهمية تعميق المشاورات، وبحث فرص تعزيز الاستثمار والشراكة بين البلدين، في عديد القطاعات على غرار قطاع الطاقة والمناجم، مؤكدا عزم بلاده على تقوية العلاقات الأخوية مع الجزائر.

و نوّه الطرفان بفرص وإمكانيات الاستثمار والشراكة في مجالات، الصناعة والصناعات التحويلية، والإنتاج الصيدلاني، النقل، تكنولوجيــــا الإعـــــلام والاتصــــال، المؤسسات الناشئة، الفلاحــة والري والاشغال العمومية.

كما شدّد الجانبان، على أهمية تعزيز وتطوير علاقات التعاون في قطاع الطاقة والمناجم، وخاصة في مجال المحروقات، وتطوير صناعة البتروكيماويات وإنتاج ونقل الكهرباء والطاقات المتجددة، وأوجه تعاون أخرى مرتبطة بتبادل الخبرات، وكذا فرص الاستثمار والشراكة التي يوفرها قطاع المناجم في الجزائر، لا سيما في مجال البحث والاستكشاف والاستغلال وإنتاج الموارد المعدنية والمعدن النادرة.

كما شكّل هذا اللقاء، فرصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا الجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبهذا الخصوص ثمّن نائب رئيس الجمهورية التركية، بجهود الجزائر، بصفتها عضو غير دائم في مجلس الأمن، في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وكذا مساعي الجزائر الرامية الى منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة.

شرف الدين عبد النور