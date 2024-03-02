عرقاب يتباحث مع نظيره الأذربيجاني فرص تطوير علاقات التعاون الثنائي في مجال الطاقة

إستقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم، على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات – عبد اللطيف رحال، على هامش انعقاد القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، وزير الطاقة الأذربيجاني، برويز شاهبازوف، وهذا بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك إطارات من الوزارة.

وتركزت المحادثات على بحث فرص تطوير علاقات التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، حيث وقف الطرفان على ما تطرقت إليه مذكرة التفاهم الموقعة في نوفمبر 2022 بالجزائر، على إثر زيارة العمل التي قام بها الوزير الأذربيجاني، وسبل تفعيلها.

كما استعرض الوزيران فرص الاستثمار بين شركات البلدين في كافة مراحل سلسلة القيمة في قطاع المحروقات، وكذلك سبل ووسائل تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين سوناطراك وشركة النفط والغاز الوطنية الأذربيجانية “سوكار”.

كما رحب الجانبان بعملية الحوار الدائم والمشاورات بين البلدين في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز وبين دول أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك من أجل استقرار الأسواق على المدى المتوسط والبعيد.

سهام قريمش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...