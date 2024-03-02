عرقاب يؤكد على ضرورة وضع الغاز كحل إستراتيجي بالنسبة للإنتقال الطاقوي

أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم، خلال تنشيطه ندوة صحفية عقب اختتام أشغال القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، رفقة الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، محمد حامل، بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، على ضرورة وضع الغاز كحل إستراتيجي بالنسبة للإنتقال الطاقوي لدوره الهام في مرافقة هذا الانتقال.

و قال وزير الطاقة، في كلمته، أن الغاز هو الوسيلة المناسبة لإيجاد الحلول لعديد المشاكل الطاقوية، مشددا على ضرورة وضع نظرة استشرافية لسوق الغاز من أجل استقطاب الاستثمارات اللازمة المتعلقة بصناعة الغاز، وهذا لتلبية الطلب المتزايد على هذا المورد الطاقوي، مشيرا إلى أن انعدام هذه الاستثمارات لن يمكن من تلبية الطلب على الغاز بعد عقد من الزمن.

من جهته، أكد الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، محمد حامل، أن المنتدى أصبح يستقطب العديد من الدول، كاشفا بأنه تم تسجيل الكثير من طلبات الإنضمام إلى هذا الفضاء الطاقوي الهام.

كما أعرب حامل، في كلمته، عن شكره وتقديره لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ومن خلاله إلى الجزائر على التنظيم المحكم للقمة.

شرف الدين عبد النور

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