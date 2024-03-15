عرفت غياب محرز و عودة براهيمي… هذه قائمة المنتخب الوطني لكرة القدم الخاصة بالتربص التحضيري لدورة الفيفا الدولية بالجزائر

كشف الإتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم، عن قائمة المنتخب الوطني الخاصة بالتربص التحضيري لدورة الفيفا الدولية (FIFA Series)، التي ستقام بالجزائر، شهر مارس الجاري، حيث سيلعب الخضر مبارتين، بملعب نيلسون مانديلا، ببراقي، ضد منتخبي بوليفيا، يوم 22 مارس، و جنوب أفريقيا، يوم 26 مارس.

حراسة المرمى

و استدعى المدرب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، في حراسة المرمى، كل من، أسامة بن بوط، أنطوني ماندريا ومصطفى زغبة.

خط الدفاع

كما استدعى بيتكوفيتش، في الجانب الدفاعي، كل من ريان آيت نوري، يوسف عطال، زين الدين بلعيد، رامي بن سبعيني، كيفين قيطون، و العائد إلى الخضر، جوان حجام، عيسى ماندي، و محمد الأمين توقاي.

خط الوسط

و عرفت القائمة، عودة اللاعب حيماد عبدلي، و استدعاء رفيق قيطان وقندوسي لأول مرة، كما أبقى المدرب الوطني على نفس اللاعبين المعتادين، على غرار، إسماعيل بن ناصر، نبيل بن طالب، حسام عوار، هشام بوداوي، و رامز زروقي.

خط الهجوم

و استدعى بيتكوفيتش، في خط الهجوم، لأول مرة، اللاعبين حاج موسى، لاعب فيتاس الهولندي، منصف بكرار، لاعب نيويورك سيتي الأمريكي.

كما عرفت القائمة عودة اللاعبين، سعيد بن رحمة، ياسين بن زية، بدر الدين بوعناني، ياسين براهيمي وأمين غويري.

و شهدت قائمة المنتخب الوطني تواجد، بشير بلومي، محمد الأمين عمورة، وفارس شايبي.

هذا و عرفت قائمة محاربي الصحراء غياب قائد محاربي الصحراء، رياض محرز، و يوسف بلايلي، و إسلام سليماني، و بغداد بونجاح، و سفيان فيغولي، و الحارس رايس وهاب مبولحي.

شرف الدين عبد النور

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