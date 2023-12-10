عجال يُشرف على أشغال إجتماع اللّجنة التنفيذية للشركة القابضة سونلغاز
أشرف الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، اليوم الأحد، على أشغال إجتماع اللّجنة التنفيذية للشركة القابضة سونلغاز، والتي تناولت دراسة عدد من الملفات المتعلقة بتسيير شركة سونلغاز-الخدمات.
و عرف الاجتماع حسب بيان سونلغاز، فحص مشروع إعادة تنظيم نشاطات الشركة سابقة الذكر، بما فيها نشاط النقل و الصيانة و الرقمنة و الأنظمة المعلوماتية و كذا تسيير العقاري.
و تم الإجتماع الذي جرى على مستوى المديرية العامة، بحضور عدد من الإطارات المسيّرة في سونلغاز و مسؤولي الشركات الفرعية المعنية بالملفات موضوع الاجتماع، يضيف المصدر ذاته.
شرف الدين عبد النور