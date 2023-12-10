عجال يُشرف على أشغال إجتماع اللّجنة التنفيذية للشركة القابضة سونلغاز

10 ديسمبر، 2023

أشرف الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، اليوم الأحد، على أشغال إجتماع اللّجنة التنفيذية للشركة القابضة سونلغاز، والتي تناولت دراسة عدد من الملفات المتعلقة بتسيير شركة سونلغاز-الخدمات.

و عرف الاجتماع حسب بيان سونلغاز، فحص مشروع إعادة تنظيم نشاطات الشركة سابقة الذكر، بما فيها نشاط النقل و الصيانة و الرقمنة و الأنظمة المعلوماتية و كذا  تسيير العقاري.

و تم الإجتماع الذي جرى على مستوى المديرية العامة، بحضور عدد من الإطارات المسيّرة في سونلغاز و مسؤولي الشركات الفرعية المعنية بالملفات موضوع الاجتماع، يضيف المصدر ذاته.

شرف الدين عبد النور

10 ديسمبر، 2023

مقالات ذات صلة

الفريق شنقريحة في زيارة عمل وتفتيش إلى مؤسسة الألبسة ولوازم النوم بالخروبة

16 ديسمبر، 2020

115 حادث مرور جسماني خلال نهاية الأسبوع

18 يوليو، 2022

بلمهدي يكرّم المتوجة بالرتبة الثالثة في مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الـدولية للقرآن الكريم

25 سبتمبر، 2023

رئيس الجمهورية يستقبل سفير بولندا

7 مارس، 2023
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2023
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: