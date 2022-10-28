عثمان الجرندي: “تونس ستكون سعيدة بتسليم المشعل الى الرئيس عبد المجيد تبون”

استقبل وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة ,اليوم الجمعة, بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة, وزير الشؤون الخارجية التونسي, عثمان الجرندي, وذلك على هامش أشغال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري, التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ.31 الذي ستنطلق أشغاله في الفاتح من نوفمبر القادم.

وقال الوزير التونسي عن فحوى اللقاء ” تبادلنا الرؤى حول اشغال القمة العربية المقبلة , تونس ستكون سعيدة بتسليم المشعل الى الرئيس عبد المجيد تبون و نحن على ثقة تامة بأن الجزائر سوف تتولى هذه المهمة بكل اقتدار خاصة وانها قد أثبتت في العديد من الاستحقاقات الكبرى جدارتها في ادارة الشأن العام والشأن العربي والدفاع عن المصالح العربية”.

كما أضاف ” نحن اليوم في فترة مفصلية في العلاقات الدولية والجزائر واعية بذلك, وسوف تتولى التعبير عن الهواجس العربية و الدفاع عن المصالح العربية في كل المحافل الدولية”.

وشدد الوزير التونسي على أن ” تغير و تنوع التحديات يستدعي منا كمجموعة عربية التغير معها , والتحول للبحث عن السبل الكفيلة لمجابهة هذه التحديات “, مشيرا الى أن ” الجزائر هي في الموعد و سوف تبقى على هذا الموعد للدفاع عن هذه القضايا في الجامعة العربية وفي كل المحافل التي ننتمي اليها جميعا و تنتمي اليها الجزائر مثل حركة عدم الانحياز ومحافل أخرى”.

رمزي أحمد توميات

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