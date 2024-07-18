عبد العالي حساني شريف يُودع ملف التصريح بالترشح لرئاسيات 7 سبتمبر

قام الراغب في الترشح للانتخابات الرئاسية عن حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف، اليوم الخميس، بإيداع ملف التصريح بالترشح لدى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.

وقال حساني في ندوة صحفية نشّطها عقب إيداعه للملف، أن ملف ترشحه يستوفي جميع الشروط القانونية المنصوص عليها، مبرزا أنه يحمل مشروعا سياسيا تنافسيا متكاملا، يتضمن رؤى اقتصادية فيها من التجديد و التطوير ما يسمح للبلاد بأن تتحول إلى وطن صاعد على جميع المستويات.

شرف الدين عبد النور