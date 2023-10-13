عاجل: وزارة الثّقافة والفنون تُقرر تعليق كل النّشاطات الإحتفالية إلى وقت لاحق تضامنا مع الأشقّاء الفلسطنيين

13 أكتوبر، 2023

أعلنت وزارة الثقافة والفنون أمسية هذل الجمعة 13 أكتوبر، عن تعليق كل النشاطات الاحتفالية التي كانت مبرمجة وتأجيلها إلى وقت لاحق، تعبيرا عن التضامن الكامل مع الأخوة الفلسطنيين و عائلات الشهداء.

وحسب بيان وزارة الثقافة والفنون، فإن تعليق كل النشاطات الإحتفالية، جاء نظرا للوضع المأساوي الذي تشهده مدينة غزة الباسلة جراء الاعتداءات الهمجية، والتدمير الشامل والتقتيل الوحشي على أبناء شعبنا الفلسطيني الصامد، والذي يخلف يوميا المئات من الضحايا العزل، فقد قررت وزارة الثقافة والفنون تعليق كل النشاطات الاحتفالية التي كانت مبرمجة، وتأجيلها إلى وقت لاحق، تعبيرا عن التضامن الكامل مع الاخوة الفلسطينيين، وعائلات الشهداء.

وتوجّهت وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة صورية مولوجي، باسمها وباسم كل المثقفين والفنانين الجزائريين بخالص عبارات التعازي والمواساة داعية المولى عز وجل أن يلهمهم جميل الصبر وأن يشفي المصابين والجرحى، معبرة عن التضامن الكامل لمثقفي وفناني الجزائر مع الشعب الفلسطيني الشقيق ومقاومته الباسلة.

سيدعلي.ه‍

13 أكتوبر، 2023

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