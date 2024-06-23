عاجل/ نائب رئيس جمهورية تركيا يحلّ بالجزائر 

حلّ بالجزائر، مساء اليوم الأحد، نائب رئيس الجمهورية التركية، جودت يلماز، في زيارة عمل تدوم يومين، حيث كان في استقباله الوزير الأول، نذير العرباوي، مرفوقا بوزير الطاقة و المناجم، محمد عرقاب، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، و وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني.

و تعكس هذه الزيارة، حسب ما أورده بيان مصالح الوزير الأول، عمق العلاقات الثنائية الجزائرية التركية التي تشهد حركية متميزة في المجالات الاقتصادية في السنوات الأخيرة، التي رسم محاورها قائدا البلدين رئيس الجمهورية، عبدالمجيد تبون، و نظيره الرئيس التركي، طيب اردوغان.

كما تأتي هذه الزيارة في إطار مشاركة الجمهورية التركية كضيف شرف في الطبعة الخامسة والخمسين لمعرض الجزائر الدولي، الذي ستنطلق فعلياته غدا الاثنين 24 جوان.

ويرافق المسؤول السامي التركي وفد وزاري هام، يضم وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية، ووزير التجارة، بالإضافة إلى العديد من رجال الأعمال وممثلي الشركات التركية المشاركين في المعرض الدولي وفي منتدى الأعمال الجزائري التركي، الذي ستنطلق فعالياته يوم غد الاثنين، تحت إشراف وزير التجارة و ترقية الصادرات، الطيب زيتوني، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، مناصفة مع نظيريهما الأتراك.

شرف الدين عبد النور