عاجل/ قبول 3 مترشحين للانتخابات الرئاسية للسابع من سبتمبر

كشف رئيس السلطة الوطنية للانتخابات، محمد شرفي ، الخميس، عن قبول 3 ملفات للترشح لرئاسيات 7 سبتمبر 2024، فيما تمّ رفض 13 ملفا آخرا.

وقد وافقت السلطة الوطنية للانتخابات على ملف ترشّح أوشيش يوسف، عن جبهة القوى الاشتراكية. حيث أوردت عن ايداعه لـ 1257 استمارة، وتم قبول 1250 ورفض 7.

كما تم قبول ملف ترشح عبد المجيد تبون، حيث أودع 482 الف و533 استمارة توقيعات فردية خاصة بالناخبين موزعة عبر 58 ولاية والخارج، وتم قبول 416 الف و320 استمارة ورفض منها 66 الف و213 استمارة.

كما تم ايداع 18 الف و600 استمارة توقيعات فردية الخاصة بالمنتخبين موزعة على 58 ولاية وبالخارج تم قبول منها 18 الف و95 ورفض منها 188 استمارة ملغاة و323 استمارة مكررة ملغاة.

كما أعلنت السلطة الوطنية للانتخابات عن قبول ملف حساني شريف، حيث أودع 87 الف و586 استمارة توقيعات فردية خاصة بالناخبين موزعة عبر 50 ولاية.

كما تم قبول منها 79 الف و782 استمارة ورفض منها 9 الاف و654 استمارة.

وتم ايداع 2021 الف استمارة التوقيعات الفردية الخاصة بالمنتخبين الموزعة على 50 ولاية. تم قبول منها 1986 ورفض منها 35 استمارة ملغاة و23 استمارة مكررة ملغاة.

ش.ن