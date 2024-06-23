عاجل/ عقب الإنتاج الوفير المُحقّق من القمح الصلب… الجزائر توفر 1.2 مليار دولار لفائدة خزينة الدولة

وفرّت الجزائر 1.2 مليار دولار لفائدة خزينة الدولة، عقب الإنتاج الوفير المُحقق، هذا الموسم، من القمح الصلب، والذي وضع الجزائر على مقربة من الاكتفاء الذاتي التام، حسب ما استُخلص منه، بعد عرض حال لوزير الفلاحة والتنمية الريفية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بخصوص حملة الحصاد والدرس لموسم 2024.

و أمر رئيس الجمهورية، خلال ترأسه الاجتماع، بتحديد هدف استراتيجي للوصول إلى توسيع المساحات المزروعة بالجنوب الكبير إلى 500 ألف هكتار، خاصة مع استثمار دولة قطر لـ 117 ألف هكتار، وإيطاليا لـ 36 ألف هكتار، علاوة على استثمارات وطنية بـ 120 ألف هكتار.

كما شدّد الرئيس تبون، على أن الاكتفاء الذاتي التام أصبح قريب المنال بإنتاج الجزائر لـ 80 بالمائة من القمح الصلب، باعتبار ذلك من تقاليد الإنتاج والاستهلاك الجزائري، وكونه منتوجا قليل الكميات، في السوق العالمية مقارنة بالقمح اللين.

و أمر الرئيس عبد المجيد تبون، بإنتاج حبّ الذرة، وبمنع حصاد هذا المحصول نبتةً خضراء، في مرحلة النضج غير التام.

هذا ووجّه رئيس الجمهورية، وزير الفلاحة بإشراك الفلاحين في التوعية والتحسيس، لتحسين مردودية الهكتار الذي يجب ألاّ يقل في الجنوب عن 55 قنطارا في الهكتار الواحد، لِمَا تملكه هذه المناطق من إمكانيات عملاقة، لا سيّما الماء والكهرباء.

شرف الدين عبد النور