عاجل/ عطاف يُجري محادثات مع الأمين العام لجامعة الدول العربية و نظرائه من اليمن و سوريا بالقاهرة

11 أكتوبر، 2023

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، فور وصوله إلى القاهرة، وقبيل انطلاق أشغال الاجتماع الوزاري العربي الطارئ، مشاورات ثنائية مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط. كما تحادث مع نظيره السوري، فيصل المقداد، وكذا مع نظيره اليمني، أحمد عوض بن مبارك.

و تمحورت هذه المحادثات حسب ما أورده بيان وزارة الشؤون الخارجية، حول الأوضاع المتدهورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة بلورة موقف عربي موحد للتحرك بهدف وضع حد للعدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة المحاصر، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين والاستجابة لاحتياجاتهم المستعجلة.

وفي ذات السياق، تمّ التأكيد على حتمية إطلاق عملية سلام جدية تعيد الأمل للشعب الفلسطيني، وتضمن تكريس حقوقه الوطنية المشروعة، وعلى رأسها حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

شرف الدين عبد النور

11 أكتوبر، 2023

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