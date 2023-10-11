عاجل/عطاف يشارك اليوم في أشغال الاجتماع الوزاري الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية حول فلسطين

11 أكتوبر، 2023

توجه وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية، أحمد عطاف، صباح اليوم، إلى القاهرة، عاصمة جمهورية مصر العربية الشقيقة، للمشاركة في أشغال الاجتماع الوزاري الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية حول فلسطين.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج أنّ انعقاد هذا الاجتماع جاء بطلب من دولة فلسطين لبحث تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وهو الطلب الذي دعمته الجزائر إلى جانب عدد من الدول العربية الشقيقة.

ش.ن

11 أكتوبر، 2023

مقالات ذات صلة

13 جريح إثر حادث مرور بقالمة

8 يناير، 2023

محمد عرقاب يستقبل نواب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية وهران

14 أغسطس، 2023

بمناسبة اليوم الوطني للصحافة: الفضاء الإذاعي للأمن الوطني يتناول إسهام وسائل الإعلام في ترسيخ الوعي الأمني

19 أكتوبر، 2022

بيان مجلس الوزراء الاستثنائي

30 أغسطس، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2023
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: