عاجل/عطاف يشارك اليوم في أشغال الاجتماع الوزاري الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية حول فلسطين

توجه وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية، أحمد عطاف، صباح اليوم، إلى القاهرة، عاصمة جمهورية مصر العربية الشقيقة، للمشاركة في أشغال الاجتماع الوزاري الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية حول فلسطين.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج أنّ انعقاد هذا الاجتماع جاء بطلب من دولة فلسطين لبحث تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وهو الطلب الذي دعمته الجزائر إلى جانب عدد من الدول العربية الشقيقة.

ش.ن

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