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عاجل/ عطاف يستقبل نظيره من جنوب السودان

4 أكتوبر، 2023
عاجل/ عطاف يستقبل نظيره من جنوب السودان

إستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، بالمركز الدولي للمؤتمرات، نظيره من جمهورية جنوب السودان، جيمس بيتا مورغان، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر في إطار مشاركته في الفعالية رفيعة المستوى “كيماكس افريقيا 2023”.

و تركزت المحادثات بين الطرفين حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، حول سبل وآفاق تنشيط التعاون الثنائي في المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، إلى جانب مستجدات الأوضاع على الصعيد القاري، وفي منطقة الساحل الصحراوي على وجه الخصوص.

كما تم التطرق إلى الأوضاع الأمنية والسياسية في جمهورية السودان، والتقدم المحرز في تنفيذ اتفاق السلام المنشط الذي تدعمه الجزائر بحكم عضويتها في اللجنة الافريقية رفيعة المستوى المكلفة بمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق.

وفي ختام محادثاتهما، وقع رئيسا دبلوماسية البلدين على مذكرة تفاهم لتأسيس آلية للمشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

4 أكتوبر، 2023

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