عاجل/عطاف بجدة للمشاركة في اجتماع استثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي

حلّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، بتكليف من رئيس الجمهورية، بجدّة بالمملكة العربية السعودية، للمشاركة غدا الثلاثاء، في اجتماع استثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

و ستنصب أشغال هذه الدورة الاستثنائية، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، حول تطورات العدوان الإسرائيلي المُتواصل على قطاع غزة وبحث السُبل والتدابير الكفيلة بتمكين منظمة التعاون الإسلامي من تعزيز جهودها وضغوطها من أجل تقديم مساهمة فعلية وفعالة في سبيل إيقاف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وستُشكل مشاركة أحمد عطاف، في هذا الاجتماع فرصة مُتجددة لتأكيد دعم الجزائر الراسخ للقضية الفلسطينية، والتزامها الثابت بمواصلة جهودها ومساعيها الرامية لحمل مجلس الأمن الأممي على تحمل المسؤوليات المنوطة به تجاه الشعب الفلسطيني.

كما سيكون للوزير عطاف، لقاءات ثنائية مع كل من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وكذا العديد من نظرائه المشاركين في أشغال هذه الدورة.

شرف الدين عبد النور

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