عاجل/ ضبط أزيد من 300 ألف كبسولة من المؤثرات العقلية و35 كلغ من القنب الهندي بالعاصمة و وهران

عاجل/ ضبط أزيد من 300 ألف كبسولة من المؤثرات العقلية و35 كلغ من القنب الهندي بالعاصمة و وهران

تمكّنت المصالح العملياتية المختصة للأمن الوطني، نهاية الأسبوع الماضي، من وضع حد لنشاط شبكتين إجراميتين تنشطان على مستوى ولايتي الجزائر ووهران، حسب ما أورده بيان المديرية العامة للأمن الوطني.

و تم ضبط وحجز حسب ذات المصدر، 307 ألف كبسولة من نوع بريغابالين، و35 كلغ من القنب الهندي، وتوقيف 07 أشخاص، مع حجز 08 مركبات منها شاحنتي تبريد.

و نفّذت العملية الأولى، المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة (SCLCO)، حيث تمكنت من حجز 307000 كبسولة من نوع بريغابالين، كانت مموهة بإحكام داخل شاحنة تبريد، وتوقيف 04 أشخاص كان يمتد نشاطهم من مدينة حاسي مسعود إلى وهران، يضيف المصدر ذاته.

فيما تمكنت بدورها المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات (SCLTIS)، من توقيف (03) أشخاص، وضبط 35 كلغ من القنب الهندي، ومبلغ مالي قدر بأكثر من 109 مليون سنتيم، مع حجز 06 مركبات منها شاحنة تبريد، كانت تستغل في نقل وتمرير المخدرات من ولاية ورقلة إلى مدينة الرويبة بالجزائر العاصمة.

كما تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة، يختم بيان الأمن.

شرف الدين عبد النور

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