عاجل/شرطة الجزائر العاصمة تطيح بعصابة تزوير تذاكر مباراة نهائي كأس الجزائر

تمكّنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في مقاطعة الشرطة القضائية الرابعة بوشاوي ، الأسبوع الفارط من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من (03) أشخاص ينحدرون من ولاية الجزائر، ينشطون في التزوير و إستعمال المزور في تذاكر مباريات كرة القدم .

وافاد بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر أنّ قضية الحال، التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، جاءت إستغلالا لمعلومات حول نشاط مشبوه لمجموعة من الأشخاص حول تداول تذاكر مزورة لمباراة نهائي كأس الجزائر وعرضها للبيع عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، حيث توصل محققو الفرقة الجنائية إلى تحديد هوية المشتبه فيهم و توقيفهم.

وأضاف البيان أنه تم تنفيذ أذونات بالتفتيش لمساكن المشتبه فيهم، بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا ،أين أسفرت عملية التفتيش ، عن ضبط وحجز- ( 81) تذكرة مزورة، (09) شارات خاصة بالدخول (Macaron) ، أجهزة مستعملة في عملية التزوير – مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ (54900) د.ج .

تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية التزوير وإستعمال المزور قصد النصب عن طريق شبكة التواصل الإجتماعي ضمن شبكة إجرامية وعرض وثائق مزورة للبيع ( تذاكر مباراة النهائي كأس الجمهورية ) ، مع إستغلال قاصر وتحريضه على الفساد، يختم البيان .

ش.ن