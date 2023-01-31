عاجل/شان 2022: المنتخب الجزائري إلى النّهائي باكتساحه للنّيجر بخماسية نظيفة

حقّق المنتخب الجزائري للمحليين عشية هذا الثلاثاء 31 جانفي، فوزا كبيرا على نظيره منتخب النيجر، وذلك بخمسة أهداف نظيفة (5-0)، ضمن مباريات الدور نصف النهائي من هذه البطولة التي تحتضن فعالياتها بلادنا الجزائر، وفي مواجهة احتضنها ملعب الشهيد “ميلود هدفي” بوهران…

وقدّم أشبال المدرب “مجيد بوقرة” شوطا أوّلا قويا ضد منتخب النيجر، مسيطرا بالطول والعرض على مجريات اللّقاء، أين افتتج اللاّعب “أيوب عبد اللاوي” النتيجة عند الدقيقة 15 برأسية محكمة، قبل أن يضيف هداف البطولة “أيمن محيوس” هدفين آخرين عند الدقيقتين 23 و 33، وقبل صافرة نهاية المرحلة الأولى من عمر المباراة، سجّل مدافع النيجر بالخطأ في مرماه، بعد ركنية “مخطار بلخيثر”، معمّقا جراح فريقه ومعلنا بداية الأفراح بالمدرّجات، فيما أضاف البديل” سفيان بايازيد” الهدف الخامس في الدقيقة 85 من عمر الشوط الثاني، ليضمن بذلك المنتخب الجزائري تأهّله وبجدارة إلى المبارة النّهائية المنتظرة السبت المقبل بملعب براقي، في انتظار المتأهّل من مواجهة السّنغال ومدغشقر.

سيدعلي.ه‍

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