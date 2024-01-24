عاجل/ رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم “وليد صادي” يعلن استقالة النّاخب الوطني “جمال بلماضي” بالتّراضي

كشف رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم “وليد صادي” أمسية هذا الأربعاء 25 جانفي، أنّه قد تمّ الإنفصال عن مدرب المنتخب الأوّل “جمال بلماضي” بالتراضي..

وأشار “وليد صادي” إلى هذا القرار، بعد اجتماع جمعهما للحديث عن تبعات هذا الإقصاء المر، مؤكدا توصله لاتفاق ودي بحل الارتباط وفك العقد الذي يربط المدرب بالاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وتوجه رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي بشكره الجزيل للمدرب جمال_بلماضي، على كل ما قدمه للمنتخب متمنيا له حظا موفقا في بقية مشواره، فيما وعد عشاق ومحبي المنتخب الوطني أن ما حدث هو بداية لتغيير جذري بل وثورة حقيقية على مستوى المنتخب الوطني الجزائري، وذلك من أجل تهيئة بيئة مثالية للعمل والبناء على هذا التعثر من أجل استعادة مكانة الفريق قاريا ودوليا، مجددا اعتذاره لعشاق المنتخب وللشعب الجزائري، مقدما وعدا بتصحيح أخطاء الماضي بهدف واحد هو إعادة القطار إلى السكة، وتجديد أيام التألق والانتصارات للكرة الجزائرية، مشيرا أيضا إلى أن المنتخب يحتاج تظافر جهود الجميع وأولهم جمهوره الوفي.

سيدعلي.ه‍

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