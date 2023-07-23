عاجل/الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يُجري محادثات مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني بروما

23 يوليو، 2023

أجرى الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، اليوم، محادثات مع نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء اللبناني، حسب بيان لمصالح الوزير الأول.

وقد تطرق الطرفان خلال اللقاء الذي جرى على هامش مشاركته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في أشغال المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة المنعقد بروما،  إلى واقع وآفاق العلاقات الثنائية، مع التأكيد على إرادتهما المشتركة للعمل سويا لتنشيط آليات التعاون وتعزيز التبادلات الاقتصادية بين البلدين، يضيف البيان.

ش.ن

23 يوليو، 2023

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