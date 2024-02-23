عاجل/ العرباوي بتيميمون للإشراف على إحياء الذكرى المزدوجة المخلدة لتأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات

23 فبراير، 2024

يشرع الوزير الأول، نذير العرباوي، يوم غد السبت، بتكليف من رئيس الجمهورية، في زيارة عمل إلى تيميمون، للإشراف على إحياء الذكرى المزدوجة المخلدة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات، المصادفة لـ 24 فيفري.

و سيكون الوزير الأول، مرفوقا بكل من وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، ووزير الطاقة و المناجم ووزيـر العمـل والتشغيـل والضمـان الاجتماعي، و الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، حسب بيان مصالح الوزير الأول.

 

شرف الدين عبد النور

23 فبراير، 2024

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