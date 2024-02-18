عاجل/ الرئيس تبون يقرر تحويل المزارع النموذجية إلى وحدات إنتاجية تابعة للدولة

18 فبراير، 2024

قرّر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء، تحويل المزارع النموذجية إلى وحدات إنتاجية تابعة للدولة، متخصصة في ثلاثة أصناف، البقوليات والبذور الزيتية، والأشجار الزيتية.

و أمر رئيس الجمهورية، بتشجيع وحدات الإنتاج التي أثبتت نجاحها وقدرتها على تطوير النشاط الزراعي وتعميم نموذجها

كما ثمّن الرئيس تبون، خلال الاجتماع، المجهودات التي يبذلها الخواص في قطاع الفلاحة، مؤكدا أن الفضل الأول في رفع الإنتاج وتنويعه وأخذ المبادرات، يعود إليهم، و شدّد على أن التحلي بذهنية جديدة شرط أساسي لتحقيق ثورة في القطاع.

وطالب الرئيس عبد المجيد تبون، بتحديد الأهداف بدقّة مع تحرير المبادرات لفائدة الشباب المتخرجين حديثا والباحثين عن النجاح، وتحفيزهم خاصة في شُعب البقوليات.

كما أمر الرئيس بالابتعاد الكليّ عن تسييس القطاع ودمجه أكثر في التقنية بدل التسيير الإداري والبيروقراطي.

شرف الدين عبد النور

18 فبراير، 2024

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