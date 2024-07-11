عاجل/ الرئيس تبون يعلن ترشّحه لعهدة رئاسية ثانية

أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مشاركته في انتخابات 07 سبتمبر المقبل والترشّح لعهدة ثانية.

وأعلن الرئيس تبون عن ترشحه لعهدة ثانية خلال لقائه الدوري مع الصحافة. حيث صرّح أنّه ونزولا عند رغبة الكثير من الأحزاب السياسية وغير السياسية والشباب فقد “آن الأوان أن أعلن أنني أترشح لعهدة ثانية بما يسمح به الدستور”.

وقال رئيس الجمهورية،” الانتصارات المحققة كلها هي انتصارات الشعب الجزائري وليست انتصاراتي”.

كما صرّح الرئيس تبون خلال اللقاء أن ،”الخاص والعام يشهد أن مداخيل الدولة تقوّت وأن النزيف الذي كان في الخزينة العمومية انتهى والجزائر استرجعت ما كان يمكن استرجاعه من أموال منهوبة مقدرة بملايير الدولارات”.

وأضاف الرئيس تبون، أنه إذا قرر الشعب التزكية أهلا وسهلا.. واذا رفض الشعب فهو حر والذي يأتي بعدي يكمل المشوار”.

كوثر غريبي