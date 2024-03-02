عاجل/ الرئيس تبون يستقبل رؤساء الوفود المشاركة في منتدى الدول المصدرة للغاز

إستقبل رئيس الجمهورية، اليوم، بالمركز الدولي للمؤتمرات (عبد اللطيف رحال)، رؤساء الوفود المشاركة في منتدى الدول المصدرة للغاز.

واستقبل الرئيس تبون، كل من الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، محمد حامل، أمير دولة قطر، تميم بن حمد ال ثاني، وزير الطاقة الروسي، نيكولاي شولجينوف، رئيس جمهورية، السينغال ماكي سال، وزير النفط الأنغولي، ديمانتينو دي ازفيدو، رئيس جمهورية العراق، عبد اللطيف جمال رشيد، الرئيس التونسي قيس سعيد، رئيس دولة ترينيداد وتوباغو، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، رئيس جمهورية موريتانيا، رئيس الموزمبيق.

كما إستقبل رئيس الجمهورية، كذلك، وزير الطاقة للبيرو، رئيس وفد غينيا الاستوائية، رئيس وفد نيجيريا، رئيس وفد أذربيجان، رئيس وفد سلطنة عمان، رئيسة وفد ماليزيا، رئيس وفد فنزويلا، ممثل رئيس الوفد المصري، ممثل رئيس الوفد الاماراتي، رئيسة الوفد الايطالي.

شرف الدين عبد النور

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