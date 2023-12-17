عاجل/ الرئيس تبون يستقبل أمين سرّ اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم، الفريق جبريل الرجوب،، حسب ما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية.

حضر اللقاء عن الجانب الجزائري رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة بوعلام بوعلام، والمدير العام للأمن الداخلي اللواء جمال كحال، والأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج لوناس مقرمان، يضيف البيان.

وعن الجانب الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، وسفير دولة فلسطين بالجزائر، سعادة فايز أبو عيطة، يختم البيان.

ش.ن

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