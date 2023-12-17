عاجل/ الرئيس تبون يستقبل أمين سرّ اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية

17 ديسمبر، 2023

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم، الفريق جبريل الرجوب،، حسب ما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية.

حضر اللقاء عن الجانب الجزائري رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة بوعلام بوعلام، والمدير العام للأمن الداخلي اللواء جمال كحال، والأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج لوناس مقرمان، يضيف البيان.

وعن الجانب الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، وسفير دولة فلسطين بالجزائر، سعادة فايز أبو عيطة، يختم البيان.

ش.ن

 

17 ديسمبر، 2023

مقالات ذات صلة

الوزير الأول يشرف على الإحتفال بانتخاب الجزائر عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي

12 يونيو، 2023
الحماية المدنية: 15 حريقا بـ 8 ولايات خلال الحصيلة الأخيرة

الحماية المدنية: إخماد 14 حريقا عبر 9 ولايات

15 أغسطس، 2023

مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري يرحب بتنصيب المجلس الاستشاري الوطني لتشجيع الصادرات

1 أغسطس، 2023

وزير الطاقة في زيارة تفقدية لهذه الولايات

28 يناير، 2023
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2023
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: