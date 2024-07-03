عاجل/ الرئيس تبون يدشّن ملعب الشهيد “علي عمار” المدعو “علي لابوانت” بالدويرة

أشرف رئيــس الجمهوريــة، عبد المجيد تبون، اليوم، على تدشين ملعب الشهيد “علي عمار” المدعو “علي لابوانت” بالدويرة.

و تبادل رئيس الجمهورية الذي منح هذا الملعب لفريق مولودية الجزائر، أطراف الحديث مع مسيري هذا الفريق العريق.

هذا و يتسع الملعب لـ 40.000 متفرج، حيث يضم ملعبين للتدريبات، و 04 غرف لتغيير الملابس وقاعات للعلاج والتدليك بالإضافة على قاعة لاستقبال كبار الشخصيات.

كما يتوفر الملعب على حضيرة للسيارات بسعة 3260 سيارة وحضيرة للحافلات تسع 50 حافلة وحضيرة لسيارات رجال الإعلام تسع 62 مركبة وأخرى لكبار الشخصيات بسعة 164 مركبة، وحضيرة للحماية المدنية والمصالح الأمنية 62 مركبة.

و يتكون الملعب من 06 مداخل ومهبط خاص بالحوامات.

شرف الدين عبد النور