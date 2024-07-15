عاجل/ الرئيس تبون يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء

يترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، إجتماعا لمجلس الوزراء.

و يتناول الإجتماع، حسب بيان رئاسة الجمهورية، ملفّ الحصاد والدّرس للموسم الحالي، ومتابعة إنجاز صوامع تخزين الحبوب، والمخطط الوطني للبذور الزيتية.

كما يتناول الإجتماع، حسب ذات المصدر، عروضا أخرى، منها متابعة إنجاز محطات تحلية مياه البحر، وتنفيذ البرنامج الاستعجالي لتدعيم التزويد بالماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى الوقوف على ظروف استقبال الجالية الوطنية بالخارج، على مستوى مختلف المراكز الحدودية، خلال موسم الاصطياف.

شرف الدين عبد النور