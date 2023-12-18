عاجل/ الدرك الوطني يُفكّك شبكة دولية مختصة في المتاجرة بمادة الكوكايين بالوادي

تمكّنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالوادي من تفكيك شبكة إجرامية دولية تعمل على جلب مادة الكوكايين من دولتين أوروبيتين عبر البحر من طرف بارونين إثنين يقودهما رئيس الشبكة من دولة المغرب حيث تبيّن أن هذه المادة يتم إيصالها إلى المدن الساحلية الغربية للوطن ومن ثم تحولها إلى الولايات الداخلية، حسب ما أفاد بيان لقيادة الدرك الوطني .

بعد التحقيق مع الموقوفين تبين أنه بعد وصول الكمية المطلوبة إلى ولاية الوادي يعمل البارون الرئيسي للشبكة بالجزائر على استلام مادة الكوكايين والمتاجرة بها على أن يرسل مقابل ذلك كميات معتبرة من الأقراص المهلوسة نوع بريغبالين إلى المدن الساحلية، يضيف البيان.

أسفرت العملية التي تدخل في إطار محاربة مختلف أشكال الجريمة المنظمة ،عن حجز 13 غرام كوكايين 20 غرام من مسحوق اكستازي 197 قرص اكستازي من مختلف الأنواع مبلغ مالي قدره 110 مليون سنتيم ثلاث موازين إلكترونية 20 هاتف نقال وكذلك 04 مركبات سياحية حيث عملت الفرقة على تطوير التحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والوصول إلى تحديد وتوقيف عناصر الشبكة المتمثلة في 17 شخص ولايزال شخصين في حالة فرار متواجدين خارج الوطن، يختم البيان.

ش.ن

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