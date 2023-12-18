عاجل/ الدرك الوطني يُفكّك شبكة دولية مختصة في المتاجرة بمادة الكوكايين بالوادي

18 ديسمبر، 2023

تمكّنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالوادي من تفكيك شبكة إجرامية دولية تعمل على جلب مادة الكوكايين من دولتين أوروبيتين عبر البحر من طرف بارونين إثنين يقودهما رئيس الشبكة من دولة المغرب حيث تبيّن أن هذه المادة يتم إيصالها إلى المدن الساحلية الغربية للوطن ومن ثم تحولها إلى الولايات الداخلية، حسب ما أفاد بيان لقيادة الدرك الوطني .

بعد التحقيق مع الموقوفين تبين أنه بعد وصول الكمية المطلوبة إلى ولاية الوادي يعمل البارون الرئيسي للشبكة بالجزائر على استلام مادة الكوكايين والمتاجرة بها على أن يرسل مقابل ذلك كميات معتبرة من الأقراص المهلوسة نوع بريغبالين إلى المدن الساحلية، يضيف البيان.
أسفرت العملية التي تدخل في إطار محاربة مختلف أشكال الجريمة المنظمة ،عن حجز 13 غرام كوكايين 20 غرام من مسحوق اكستازي 197 قرص اكستازي من مختلف الأنواع مبلغ مالي قدره 110 مليون سنتيم ثلاث موازين إلكترونية 20 هاتف نقال وكذلك 04 مركبات سياحية حيث عملت الفرقة على تطوير التحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والوصول إلى تحديد وتوقيف عناصر الشبكة المتمثلة في 17 شخص ولايزال شخصين في حالة فرار متواجدين خارج الوطن، يختم البيان.

ش.ن

18 ديسمبر، 2023

مقالات ذات صلة

بوغالي يستعرض العلاقات الثنائية مع رئيس الجمعية الوطنية للسنغال

31 يناير، 2023
المسمى "ورتي ناجم بن طاهر"

عاجل/ إرهابي ينشط بمنطقة الساحل يسلّم نفسه للسلطات العسكرية

30 يوليو، 2023

تجنيد 19 ألف عون حماية مدنية لمجابهة حرائق الغابات

14 مايو، 2023

قوات البوليساريو تنفذ هجومات جديدة ضد قوات الاحتلال بقطاع المحبس

6 يونيو، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2023
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: