عاجل/ الدرك الوطني بالوادي يحجز كميات كبيرة من المؤثرات العقلية

تمكّنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالبياضة، بولاية الوادي، من حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية، كانت مموهة ومخبأة داخل إحدى السكنات المأهولة، حسب بيان قيادة الدرك الوطني.

و جاءت العملية حسب ذات المصدر، بعد الإستغلال الأمثل لمعلومات مُتحصل عليها، تم على إثرها تحديد الموقع بدقة، مع إقحام تشكيل أمني مدعم بأفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني رقم 01 للقيام بالعملية.

و أسفرت عملية تفتيش مسكن المشتبه فيه، عن العثور على 59400 قرص مهلوس من نوع “بريغابالين 300 ملغ”، كانت مخبأة ومموهة داخل إحدى الغرف، بالإضافة إلى حجز 183 قرصا مخدرا من نـوع “إكستازي”، يضيف المصدر ذاته.

كما مكّنت العملية من استرجاع مركبة سياحية وتوقيف ثلاث أشخاص مشتبه فيهم من بينهم امرأة، سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية فور الإنتهاء من التحقيق، يختم بيان الدرك الوطني.

شرف الدين عبد النور

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