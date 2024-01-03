عاجل/الدرك الوطني بأم البواقي يحبط محاولة إدخال أجهزة راديو حسّاسة

3 يناير، 2024

تمكّن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي من وضع حد لشبكة إجرامية خطيرة مختصة في تهريب أجهزة الاتصال اللاسلكية.

وأفاد بيان لقيادة الدرك الوطني أنّ العملية النوعية، التي تدخل في إطار المجهودات المركزة و المتواصلة في ملاحقة و تفكيك شبكات التهريب، جاءت نتيجة الاستغلال الأمثل للمعلومات و التي مفادها محاولة تمرير كمية من أجهزة الراديو عبر إقليم الاختصاص.

و وضعت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي خطّة أمنية محكمة بتكثيف عنصر التحري و الاستعلام و نشر تشكيل أمني في كل المحاور و المسالك و تكثيف التفتيش و المراقبة ، حيث تم رصد المركبة محل المعلومة و توقيفها بالطريق الوطني 102 بالمكان المسمى مشتة المبدوعة ، بعد توقيف المركبة و مراقبة الوثائق الإدارية ، تم تفتيش المركبة أين عثر بداخلها على 122 جهاز حساس نوع بيوفنغ ، على الفور تم توقيف سائق المركبة و اقتياده مقر الفرقة ، بعد التحري معه تم توقيف شخص آخر ينحذر من ولاية الجزائر العاصمة ، اللذان تتراوح أعمارهما من 21 الى 42 سنة،يضيف بيان قيادة الدرك الوطني.

سيتم تقديم المشتبه فيهما أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة أم البواقي ، بعد استكمال الإجراءات القانونية، فيما تسلم المحجوزات الى المصالح المعنية، يختم البيان.

المصرح الرقيب الأول بونفور نصر الدين

3 يناير، 2024

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