عاجل/ الجزائر تعرب عن أسفها و قلقها لإنهاء اتفاق السلام و المصالحة في مالي

عاجل/ الجزائر تعرب عن أسفها و قلقها لإنهاء اتفاق السلام و المصالحة في مالي

أعربت الجزائر، اليوم، عن أسفها وقلقها العميق، بعد إنهاء السلطات المالية اتفاق السلام والمصالحة في مالي، المنبثق عن عملية ‎الجزائر، حسب ما أورده بيان وزارة الشؤون الخارجية.

و جاء في بيان الوزارة، “إن ‎ الجزائر تحيط علما بهذا القرار، الذي تود الإشارة إلى خطورته الخاصة بالنسبة لمالي نفسها، وللمنطقة برمتها التي تتطلع إلى السلام والأمن، وللمجتمع الدولي برمته الذي وضع كل ثقله ووسائله المتعددة لمساعدة مالي على العودة إلى الاستقرار من خلال المصالحة الوطنية”.

و أضاف البيان،”الجزائر لم تتقاعس يوما عن العمل على تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي، المنبثق عن عملية الجزائر، بإخلاص وحسن نية وتضامن لا يتزعزع تجاه مالي الشقيق”.

و تابع البيان كذلك،” على الشعب المالي الشقيق أيضا أن يعرف ويجب أن يقنع نفسه بأن القائمة الطويلة من الأسباب المقدمة دعما للانسحاب من الاتفاق لا تتطابق إطلاقا مع الحقيقة أو الواقع”

شرف الدين عبد النور

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