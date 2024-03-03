عاجل/ التوقيع على اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين الجزائر و إيران في العديد من المجالات

عاجل/ التوقيع على اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين الجزائر و إيران في العديد من المجالات

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، رفقة نظيره الإيراني، إبراهيم رئيسي، على مراسم التوقيع على اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم في العديد من المجالات.

و تم التوقيع على كل من مذكرة تفاهم بين وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة مع نيابة رئاسة الجمهورية للعلوم والتكنولوجيا واقتصاد المعرفة لجمهورية إيران، و مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة ووزارة التراث الثقافي والسياحي والصناعات التقليدية لجمهورية إيران، مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصال ووزارة الثقافة والارشاد الاسلامي الإيرانية حول التعاون في مجال الإعلام، مذكرة تفاهم في المجال الرياضي لسنة 2024 – 2025، و مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال النفط والغاز.

شرف الدين عبد النور

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