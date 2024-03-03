عاجل/ التوقيع على اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين الجزائر و إيران في العديد من المجالات

3 مارس، 2024

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، رفقة نظيره الإيراني، إبراهيم رئيسي، على مراسم التوقيع على اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم في العديد من المجالات.

و تم التوقيع على كل من  مذكرة تفاهم بين وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة مع نيابة رئاسة الجمهورية للعلوم والتكنولوجيا واقتصاد المعرفة لجمهورية إيران، و مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة ووزارة التراث الثقافي والسياحي والصناعات التقليدية لجمهورية إيران، مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصال ووزارة الثقافة والارشاد الاسلامي الإيرانية حول التعاون في مجال الإعلام، مذكرة تفاهم في المجال الرياضي لسنة 2024 – 2025، و مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال النفط والغاز.

شرف الدين عبد النور

3 مارس، 2024

مقالات ذات صلة

وقفات احتجاجية للمحامين عبر ولايات الوطن دعما للحراك الشعبي

18 أبريل، 2019

إطلاق منصة رقمية لتلقي شكاوى المواطنين في غضون شهر

18 يوليو، 2022

عطاف يلتقي بنيويورك مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي

25 أكتوبر، 2023

نواب البرلمان يصادقون على 6 مشاريع قوانين

26 أكتوبر، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2024
زر الذهاب إلى الأعلى