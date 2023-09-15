عاجل/ اتّحاد الجزائر يتوّج بكأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي المصري

15 سبتمبر، 2023

توّج فريق اتّحاد الجزائر أمسية هذا الجمعة 15 سبتمبر، بكأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي المصري بنتيجة، في نهائي مثير احتضنه ملعب الملك فهد بالأراضي السعودية…

هذا وتحصّل أشبال المدرب “عبد الحق بن شيخة” على ضربة جزاء مع نهاية الشوط الأوّل، ترجمها اللاّعب المتألق “زين الدين بلعيد” هدفا عند الدقيقة ال41 من عمر اللّقاء، فيما بقيت النتيجة على حالها بتفوّق عناصر الإتحاد إلى غاية صافرة النهاية، ليشرّف بذلك فريق إتحاد الجزائر الكرة الجزائرية في هذا النهائي، بتتويجه عن جدارة واستحقاق بكأس السوبر الإفريقي.

سيدعلي.ه‍

15 سبتمبر، 2023

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