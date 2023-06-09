عاجل/إدانة 4 أشخاص بعام حبس نافذ لتورّطهم في الغش بامتحان شهادة التّعليم المتوسّط بتيبازة

9 يونيو، 2023

أدانت محكمة تيبازة هذا الخميس 8 جوان، أربعة أشخاص لتورطهم في قضية غش خلال الامتحانات الرسمية لشهادة التعليم المتوسط، حسب ما أفاد به بيان لنيابة الجمهورية بذات المحكمة.

وجاء في بيان صادر عن وكيل الجمهورية لمحكمة تيبازة ، انه تمت متابعة أربعة اشخاص وفقا لإجراءات المثول الفوري، حيث قضت المحكمة بإدانة أربعة اشخاص “ب أ ي” و “ب أ ك” و “ب ي” و “ب خ” بعام حبسا نافذا و 50 ألف دج غرامة مالية لكل واحد منهم مع مصادرة جميع المحجوزات.

وأضاف البيان الذي صدر بمقتضى أحكام المادة 11 من قانون الاجراءات الجزائية لإعلام الرأي العام انه تم ضبط مترشحين اثنين يغشان بواسطة هواتفهما النقالة.

واتضح بعد التحريات ان أحد المترشحين تلقى إجابة الامتحان من طرف والدته، بينما تلقى المترشح الثاني الإجابة من طرف أستاذة بدون عمل عن طريق هواتفهما النقالة.

وشدّد ذات البيان على أن مصالح نيابة محكمة تيبازة تبقى مجندة لمكافحة ظاهرة الغش في المسابقات و الامتحانات الوطنية.

ش.ن

9 يونيو، 2023

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