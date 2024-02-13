طه دربال في زيارة عمل و تفقد لولاية قسنطينة

شرع وزير الري, طه دربال, اليوم الثلاثاء, في زيارة عمل و تفقد لولاية قسنطينة , حيث استهلها بالاستماع الى عرض شامل حول وضعية قطاع الري بالولاية و واقع الخدمة العمومية في مجال المياه و التطهير و كذا السقي الفلاحي.

و قام الوزير رفقة والي ولاية قسنطينة بمعاينة أشغال انجاز مشروع خزان مائي 000 50 (000 25*2) متر مكعب بالمقاطعة الادارية علي منجلي ، بحيث تهدف هذه المنشأة الحيوية الى رفع القدرات التخزينية بالمنطقة، مما يساهم في تحسين الخدمة العمومية للتزود بالماء الشروب، لا سيما فترات التوزيع .

و تجدر الاشارة, الى أن النصف الاول من الخزان بسعة 25000 متر مكعب قد تم الانتهاء منه، و هو حيز الخدمة ، أما فيما يخص النصف الثاني بنفس السعة، عرف هذا الأخير بعض التأخير بسبب عدم كفاية الغلاف المالي، مما يستدعي طلب اعادة تقييم هذا المشروع لإتمام الأشغال، وهو ما سنعمل عليه بتنسيق مع المصالح المعنية للحصول على الغلاف المالي اللازم في برامج التنمية المستقبلية.

و في ذات السياق, شدد وزير الري على ضرورة الالتزام بآجال تسليم المشاريع مع احترام معيار الجودة في اشغال الانجاز.

سهام قريمش

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