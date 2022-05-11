صفحة “طريقي” تصدر تنبيها هاما حول صفحات مزيفة تنشر بإسمها

11 مايو، 2022
نبهت اليوم الأربعاء، صفحة “طريقي” التابعة لمصالح الدرك الوطني، يخصوص صفحات مزيفة انتحلت اسم وشعار الصفحة..
وجاء في نص التنبيه :”هناك صفحات مزيفه انتحلت إسم وشعار الصفحه الرسمية للدرك الوطني طريقي و تنشر معلومات مغلوطه لا اساس لها من الصحه من اجل استقطاب المتابعين”.
 كما أوضح التنبيه على ان هذه الصفحات لا تمت بأي صلة لمؤسسة الدرك الوطني، مشددا على أن نشر الاخبار المغلوطة وانتحال صفة الغير  تعرض أصحابها الى متابعات قضائية وفقا لما ينص عليه القانون.
ليديا كبيش
11 مايو، 2022

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