شرف الدين عمارة يستقيل من على رأس الاتحادية الجزائرية لكرة

31 مارس، 2022

قدم شرف الدين عمارة، استقالته من على رأس الاتحادية الجزائرية لكرة، اليوم الخميس، خلال ندوة صحفية.

وسيتولى المكتب الفيدرالي برئاسة محمد معوش سيتولى تسيير الفترة الانتقالية إلى غاية انعقاد جمعية عامة استثنائية لانتخاب رئيس جديد للفاف.

وجاءت استقالة شرف الدين عمارة، بعد فشل المنتخب الوطني في تحقيق التأهل إلى مونديال قطر 2022.

وأوضح عمارة خلال الندوة الصحفية أن الإقصاء كان بمثابة خيبة أمل كبيرة لجميع الجزائريين.

وأضاف أن الناخب جمال بلماضي وكل الطاقم الفني للمنتخب الوطني قدموا عملا كبيرا.

ش.ن

 

31 مارس، 2022

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