شرفة يترأس اجتماعا لمناقشة التحضيرات الخاصة بالإحصاء العام للفلاحة لهذه السنة

ترأّس يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أمس الأربعاء، عبر تقنية التحاضر عن بعد، إجتماع عمل، مع مدراء المصالح الفلاحية ل58 ولاية، خُصّص لمناقشة التحضيرات الخاصة بالإحصاء العام للفلاحة 2024، ومدى استعداد المصالح المحلية لإجراء هذه العملية المحورية.

و ثمّن شرفة، في هذا الصدد، مستوى التجنيد المخصص لعملية الإحصاء، و حثّ كافة الإطارات على المستوى المركزي والمحلي على رفع تحدي لإنجاحها، مذكّرا في غضون ذلك، بالأهمية البالغة التي توليها السلطات العليا للبلاد لهذا الإحصاء الذي ستُبنى عليه السياسات التنموية.

كما تناول الاجتماع أيضا، حسب بيان وزارة الفلاحة، موضوع التحضيرات الخاصة بحملة الحصاد والدرس لموسم 2023-2024، حيث ألحّ الوزير على أهمية التحضير المسبق لعملية الحصاد عبر إحصاء و حشد كل الوسائل الضرورية لإنجاحها، لا سيما العتاد كآلات الحصاد، و فضاءات التخزين و وسائل النقل وغيرها.

و ثمّن وزير الفلاحة في هذا السياق، المجهودات المبذولة في حملة الحرث والبذر لهذا الموسم، حيث تم تحقيق 95 بالمائة من الأهداف المسطرة في هذا الخصوص، حسب ذات المصدر.

شرف الدين عبد النور

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