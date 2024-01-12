شرطة درقانة بالعاصمة

تحجز 03 كلغ من القنب الهندي وما يقارب 70 غرام من الكوكايين .

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة فى الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية درقانة لأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء ، 04 أشخاص من بينهم إمرأة عن قضية حيازة تخزين و ترويج المخدرات .

قضية الحال جاءت استغلالا لمعلومة وردت إلى ذات المصلحة مفادها وجود أشخاص مشتبه فيهم يروجون المخدرات بمختلف أنواعها على مستوى أحد الأحياء بدرقانة ، عليه باشرت الضبطية القضائية التقصي و التحري حول هاته المعلومة اين تم تحديد هوية المشتبه فيهم.

بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا تم برمجة عمليات شرطة لهاته البؤر السوداء مع تنفيذ أذونات بالتفتيش لمساكن المشتبه فيهم ليتم توقيفهم.

العملية أسفرت عن ضبط و حجز :

(31) صفيحة من المخدرات القنب الهندي يقدر وزنها الإجمالي ب 3 كلغ غرام و66٫8 غرام.

كمية من المخدرات الصلبة يقدر وزنها ب (69.1) غرام من الكوكايين و ميزان إلكتروني.

مبلغ مالي يقدر ب 40 مليون سنتيم من عائدات الترويج.

أسلحة بيضاء محظورة مختلفة الأنواع والأحجام.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملف إجراءات جزائية عن قضية حيازة وتخزين مواد مخدرة من أجل البيع في إطار جماعة إجرامية منظمة و حيازة أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس بدون مبرر شرعي .

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