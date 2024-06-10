شرطة الكاليتوس بالعاصمة تحجز 03 كلغ من القنب الهندي

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية الكاليتوس لأمن المقاطعة الإدارية براقي ، مشتبه فيه عن قضية حيازة تخزين و ترويج المخدرات .

وأفاد بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر أنّ قضية الحال جاءت استغلالا لمعلومة وردت إلى ذات المصلحة مفادها وجود شخص يروج المخدرات على مستوى أحد الأحياء بالكاليتوس ، عليه باشرت الضبطية القضائية التقصي و التحري حول هاته المعلومة أين تم تحديد هوية المشتبه فيه.

وتمّ برمجة عملية شرطة، بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، لهاته البؤرة السوداء مع تنفيذ إذن بالتفتيش لمسكن المشتبه فيه ليتم توقيفه، العملية.

وكشف ذات البيان أنّ العملية أسفرت عن ضبط و حجز 30 صفيحة من المخدرات القنب الهندي يقدر وزنها الإجمالي بـ 03 كلغ، مبلغ مالي يقدر ب 14500 دينار جزائري من عائدات الترويج.

تمّ تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملف إجراءات جزائية، يختم البيان .

ش.ن