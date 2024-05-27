شرطة العاصمة تُطيح بجمعية أشرار مختصة في سرقة المنازل

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة مكافحة الجريمة الكبرى لمقاطعة الشرطة القضائية الثانية باب الزوار، شخصين مسبوقين قضائيا، تتراوح أعمارهما مابين 27 و 33 سنة، ينحدران من الجزائر العاصمة، عن قضية جناية السرقة، بتوافر ظرفي “التسلق و الكسر”، و جنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصيين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج.

و جاءت القضية، حسب بيان خلية الإتصال و العلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر، إثر تلقي ذات المصالح، لنداء من قاعة العمليات لأمن ولاية الجزائر، بخصوص تعرض أحد المنازل للسرقة، أين استولى الفاعلان على مبالغ مالية، ومجوهرات من المعدن الأصفر.

و مكّنت التحريات التي قام بها عناصر المصلحة، تحت اشراف وكيل الجمهورية المختص اقليميا، من تحديد هوية المشتبه فيهما، وتوقيفهما في ظرف وجيز، أين تم ضبط وحجز، مبلغ مالي بالعملة الأجنبية قُدّر بـ 85.000 أورو، و 2130 ليرة تركية.

كما تم ضبط، مبلغ مالي بالعملة الوطنية، قُدّر بـ 40 مليون و 600.000 سنتيم، و 230 غ من المعدن الأصفر، و مركبة نفعية من عائدات السرقة.

هذا و تم تقديم المشتبه فيهما، أمام النيابة المختصة إقليميا، يضيف بيان الخلية.

شرف الدين عبد النور