شرطة العاصمة توقف 07 مروّجي مخدرات ببراقي

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية براقي، جماعة إجرامية منظمة تتكون من 07 أشخاص عن قضية الإتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية ، مع حجز 2.5 كلغ من المخدرات كيف معالج .

وأفاد بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر أنّ قضية الحال جاءت بعد عملية بحث وتحري مكنت عناصر ذات الفرقة من تحديد هوية عناصر الشبكة وأماكن نشاطهم على مستوى عدة بلديات ببراقي أين تم الاطاحة بهم .

وتمّ تنفيذ أذونات بالتفتيش، بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، لمساكن المشتبه فيهم.

وكشف ذات البيان أنّ هاته العملية أسفرت عن ضبط وحجز 2.5 كلغ من المخدرات كيف معالج، 43 قرص مخدرات صلبة، مبلغ مالي يقدر بـ 185 مليون و700 ألف سنتيم من عائدات الترويج، 02 ميزان إلكتروني.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية الإتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية مع تخزين ونقل وتوزيع قصد البيع على الغير يختم البيان.

ش.ن